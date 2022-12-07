Терехов розказав, як у Харкові святкуватимуть новорічні свята у метро

Новорічний концерт відбудеться на станції метро “Університет” у Харкові.

Про це сказав міський голова Харкова Ігор Терехов у ефірі Суспільного, відповідаючи на питання, як у місті святкуватимуть Новий рік в ніч з 31 грудня на 1 січня.

“Ми будемо відпрацьовувати таким чином, щоб були загорожі, які будуть забезпечувати безпеку для людей. Багато прийде сюди харків’ян, щоб подивитися на ялинку, послухати пісні. Ми зробимо невеликий концерт. Будемо організовувати казкові концерти на цій станції. Усі охочі зможуть прийти”, — сказав Терехов.

Мер Харкова зазначив, що ялинка на площі Свободи під час війни недоречна.

“Ми розуміємо, що під час війни це недоречно, тому встановили ялинку в метрополітені, тому що тут безпечно. Багато діточок вже навколо цієї ялиночки ходять, фотографуються. Будемо проводити заходи у безпечному місці”, — сказав Ігор Терехов.