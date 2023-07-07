Суспільство

Теракт в Оленівці: Україні вдалося повернути тіла захисників

7 Липня 2023 19:58
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полон, оленівка

Україна повернула тіла захисників, які загинули внаслідок теракту російських окупантів у селищі Оленівка Донецької області.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Україні вдалося повернути тіла українських захисників (мова про загиблих під час теракту в Оленівці). Більшість з них ідентифіковані”, – написав омбудсмен.

Він додав, що всі загиблі мали офіційний статус військовополонених, і вони були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

У липні 2022 року росіяни влаштували вибух у колонії Оленівки, де знаходилися українські військовополонені, зокрема захисники “Азовсталі”.

За даними росіян, там загинуло понад 50 наших військових.

За інформацією розвідки, окупанти не хотіли обмінювати українських солдатів у Оленівці і вирішили стратити їх, щоб приховати сліди тортур та умови утримання.


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