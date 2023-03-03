Суспільство

Сирський приїхав у Бахмут: обговорив з військовими підвищення обороноздатності

3 Березня 2023 14:45
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війна, бахмут

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто-фортецю Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ.

Зазначається, що росіяни не полишають надії захопити Бахмут та продовжують накопичувати сили, щоб захопити місто.

“На захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК “Вагнера” та інших регулярних частин армії РФ. Інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього”, – сказано у повідомленні.

Повідомляється, що Сирський заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах та ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності українських підрозділів на лінії фронту.


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