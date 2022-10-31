Суспільство

Синоптик Діденко попередила про нічні заморозки

31 Жовтня 2022 14:04
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У перші дні листопада в Україні подекуди очікуються заморозки у нічні години.

Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

За її словами, у перший день листопада в Україні очікується суха та сонячна погода.

“Листопад дебютує в Україні сухою погодою та навіть сонячним небом. У вівторок вітер стихне, сильного не буде. Температура повітря вночі очікується низькою, від 2 морозу до 4 тепла, бо ж – прояснення, а вдень потепліє до +9+13 градусів, на сході та північному сході буде холодніше, +6+11 градусів”, – спрогнозувала Наталка Діденко.

Вона додала, що найтеплішою 1 листопада виявиться західна частина України. Найближчої ночі там передбачається +3+8 градусів, а впродовж завтрашнього дня +14+19 градусів.

У Києві 1 листопада опади малоймовірні, сонячно. Вночі близько нуля, вдень у вівторок +9+11 градусів.

Похолодання в Україні очікується у четвер 3 листопада. Пройдуть дощі, вночі буде +2+6 градусів, при проясненнях температура опускатиметься до нуля чи незначних “мінусів”, а в денні години +7+13 градусів, із коливаннями.


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