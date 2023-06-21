Суспільство

Сили оброни приземлили російський Мі-24

21 Червня 2023 18:29
54
читать на русском →
війна

Російський вертоліт Мі-24 збили українські захисники 21 червня.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Гарна новина. Сьогодні (21 червня) по обіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24”, – йдеться у повідомлені.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Червня 2023 19:08
44

Тривають важкі бої, за добу було 30 боєзіткнень − Генштаб
21 Червня 2023 18:29
54

Сили оброни приземлили російський Мі-24
21 Червня 2023 17:34
44

На Таврійському напрямку українські сили продовжують просування, – Тарнавський
21 Червня 2023 16:16
75

У ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти РФ
21 Червня 2023 15:10
51

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки