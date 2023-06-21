Сили оброни приземлили російський Мі-24

Російський вертоліт Мі-24 збили українські захисники 21 червня.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Гарна новина. Сьогодні (21 червня) по обіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24”, – йдеться у повідомлені.
Російський вертоліт Мі-24 збили українські захисники 21 червня.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Гарна новина. Сьогодні (21 червня) по обіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24”, – йдеться у повідомлені.
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