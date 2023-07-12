Сили оборони за добу знищили 510 окупантів – Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 12 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235 530 військових. Крім того, ЗСУ знищили 33 дрони.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 235530 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4090 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 7990 (+7) од,
- артилерійських систем – 4402 (+17) од,
- РСЗВ – 674 (+2) од,
- засоби ППО – 415 (+1) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 310 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33),
- крилаті ракети – 1271 од,
- кораблі /катери – 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12) од,
- спеціальна техніка – 647 (+7)