Сили оборони України витіснили росіян з позицій біля Андріївки

ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Російські окупанти відійшли з позицій в районі Андріївки Донецької області.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.

Так, за словами спікера, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

“В ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки”, – зазначив Ковальов.