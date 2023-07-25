Суспільство

Сили оборони України витіснили росіян з позицій біля Андріївки

25 Липня 2023 09:18
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війна, бахмут

ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Російські окупанти відійшли з позицій в районі Андріївки Донецької області.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.

Так, за словами спікера, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

“В ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки”, – зазначив Ковальов.


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