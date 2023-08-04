Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, – Маляр

Українські військові продовжують наступати на півдні країні. Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз перейшли на проміжну.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телемарафоні.

“Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових для них панівних висотах фактично створив бетонні інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії”, – сказала Маляр.

Також вона зазначила, що на півдні і сході країни окупанти підтягують свої резерви.

“В основному підтягують зараз професійні підрозділи. Тобто ми фіксуємо і на сході, і на півдні десантно-штурмові загони їхні, які фактично кинуті в бій і там, і там”, – додала заступниця.