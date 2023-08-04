Суспільство

Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, – Маляр

4 Серпня 2023 20:20
читать на русском →
війна, маляр

Українські військові продовжують наступати на півдні країні. Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз перейшли на проміжну.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телемарафоні.

“Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових для них панівних висотах фактично створив бетонні інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії”, – сказала Маляр.

Також вона зазначила, що на півдні і сході країни окупанти підтягують свої резерви.

“В основному підтягують зараз професійні підрозділи. Тобто ми фіксуємо і на сході, і на півдні десантно-штурмові загони їхні, які фактично кинуті в бій і там, і там”, – додала заступниця.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
4 Серпня 2023 19:31

Харків — місто-герой, яке стало символом мужності, відваги та непохитності

4 Серпня 2023 20:20

Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, – Маляр
4 Серпня 2023 19:46

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на півдні, – Генштаб
4 Серпня 2023 19:07

Ми вдячні СБУ за повернення війни назад – державі-агресору, – Зеленський
4 Серпня 2023 17:08

Загибель керівництва МВС: всім підозрюваним обрали запобіжний захід

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

усі думки