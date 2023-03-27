Суспільство

Старший солдат 92-ї бригади Руслан Зубарєв отримав відзнаку “Золотий Хрест”

27 Березня 2023 15:04
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війна, армія

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний нагородив «Золотим Хрестом» старшого солдата 92 окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва (на псевдо «Хижак») та вручив йому заслужену нагородну зброю.

Про це Залужний написав у Telegram-каналі.

«Руслан відбив атаку переважальних сил противника, виявив звитягу та мужність у бою», — пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Зубарєв розповідав журналісту Юрію Бутусову, що 16 лютого брав участь у бою на відстані пʼяти метрів на Сватівському напрямку. 21-річний солдат із позивним «Хижак» знімав бій на відео.

«Золотий Хрест» — основна нагорода для рядового і сержантського складу, але за певних умов. Її отримуватимуть ті армійці, які за відсутності офіцера взяли на себе командування діями підрозділу.


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