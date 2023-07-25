Суспільство

ССО поділилися результатами роботи під Бахмутом (відео)

25 Липня 2023 09:55
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війна

На Бахмутському напрямку аеророзвідники Сил спецоперацій вистежили, а Сили оборони знищили артилерією 9 ворожих цілей, зокрема комплекси РЕБ.

Комплекси радіоелектронної боротьби “Тріада” та “Леєр-2” знищено завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів ССО України.

Воїни ССО провели розвідку позицій противника і після виявлення цілей вдало навели та скорегували артилерію Сил оборони.

Повідомляється, що загалом за невеликий період часу влучним вогнем було уражено 9 ворожих цілей. Окрім комплексів РЕБ також було знищено артилерійські гармати, бронетехніку противника.

Спецпризначенці додають, що разом із розвідниками свої задачі відпрацьовують і оператори FPV-дронів, які завдають ударів не лише по техніці і живій силі, а й знищують засоби спостереження противника.


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