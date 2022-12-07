На початку грудня стрімінговий сервіс Spotify назвав найпопулярніші пісні 2022 року. Майже всі позиції українського топ-5 зайняли переможці Євробачення Kalush Orchestra.

Найпопулярнішим треком стала “Stefania”. 2, 3 та 5 позицію посіли колаборації гурту Kalush з іншими артистами:

Kalush, Skofka — “Додому”

Kalush, Tember Blanche — “Калуські вечорниці”

Kalush, Skofka — “Файна”

На четвертому місці опинилась пісня гурту Мюслі — “Вова, *баш їх бл*дь”.

Kalush Orchestra також стали найпопулярнішими українськими артистами цього року. Вони лишили позаду Skofka, Океан Ельзи, Валентина Стрикала та Jerry Heil.

У світі ж найпопулярнішою піснею став трек британського співака Гаррі Стайлза “As It Was”. Кліп до нього знімала українська режисерка Таню Муіньо у перший день повномасштабного вторгнення Росії.

На другому місці розташувався трек британської інді-рок-групи Glass Animals “Heat Waves”. The Kid LAROI і його пісня “STAY” стала третьою за популярністю піснею року. “Me Porto Bonito” і “Tití Me Pregunto” – четверте і п’яте місця відповідно.

Найпопулярнішим артистом на Spotify уже втретє займає Bad Bunny — пуерто-риканський репер, співак, автор пісень і актор. Разом з ним в топ увійшла Тейлор Свіфт. Вона стала не тільки другою найпопулярнішою артисткою року в світі, але і кращою артисткою в Австралії, Великобританії, Ірландії, Малайзії, на Філіппінах, в Новій Зеландії, в Катарі, Словенії та Сінгапурі. На третьому місці — Drake, на четвертому — The Weeknd, а замикає п’ятірку лідерів k-pop гурт BTS.