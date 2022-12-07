Суспільство

Spotify назвав найпопулярніші пісні 2022 року

7 Грудня 2022 21:44
10
музика

На початку грудня стрімінговий сервіс Spotify назвав найпопулярніші пісні 2022 року. Майже всі позиції українського топ-5 зайняли переможці Євробачення Kalush Orchestra.

Найпопулярнішим треком стала “Stefania”. 2, 3 та 5 позицію посіли колаборації гурту Kalush з іншими артистами:

  • Kalush, Skofka — “Додому”
  • Kalush, Tember Blanche — “Калуські вечорниці”
  • Kalush, Skofka — “Файна”

На четвертому місці опинилась пісня гурту Мюслі — “Вова, *баш їх бл*дь”.

Kalush Orchestra також стали найпопулярнішими українськими артистами цього року. Вони лишили позаду Skofka, Океан Ельзи, Валентина Стрикала та Jerry Heil.

У світі ж найпопулярнішою піснею став трек британського співака Гаррі Стайлза “As It Was”. Кліп до нього знімала українська режисерка Таню Муіньо у перший день повномасштабного вторгнення Росії.

На другому місці розташувався трек британської інді-рок-групи Glass Animals “Heat Waves”. The Kid LAROI і його пісня “STAY” стала третьою за популярністю піснею року. “Me Porto Bonito” і “Tití Me Pregunto” – четверте і п’яте місця відповідно.

Найпопулярнішим артистом на Spotify уже втретє займає Bad Bunny — пуерто-риканський репер, співак, автор пісень і актор. Разом з ним в топ увійшла Тейлор Свіфт. Вона стала не тільки другою найпопулярнішою артисткою року в світі, але і кращою артисткою в Австралії, Великобританії, Ірландії, Малайзії, на Філіппінах, в Новій Зеландії, в Катарі, Словенії та Сінгапурі. На третьому місці — Drake, на четвертому — The Weeknd, а замикає п’ятірку лідерів k-pop гурт BTS.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Грудня 2022 19:32
68

Єврокомісія оголосила про 9-й пакет санкцій проти Росії
7 Грудня 2022 20:28
82

Німеччина передає Україні самохідні артилерійські установки RCH-155
7 Грудня 2022 20:16
40

Комітет Сенату США підтримав визнання дій РФ в Україні геноцидом
7 Грудня 2022 19:05
92

Атрошенка на рік позбавили посади мера Чернігова
7 Грудня 2022 18:31
55

ЗСУ атакували район зосередження ворожої артилерії та знищили два склади окупантів, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
усі думки