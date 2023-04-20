Спалах у Києві, ймовірно, пов’язаний з космічним тілом. Епіцентр вибуху був в області — Держкосмос

У Головному центрі спеціального контролю Державної космічної агенції прокоментували спалах у Києві ввечері 19 квітня, назвавши його “високоенергетичною акустичною подією”.

Про це повідомили у прес-службі ГЦСК.

Вчені заявляють, що 19 квітня о 21:57 інфразвукові засоби зареєстрували “високоенергетичну акустичну подію”.

Зазначається, що розрахункове місце епіцентру вибуху розташоване на Київщині.

У центрі наголошують, що подія, ймовірно, пов’язана з входом космічного тіла до щільних шарів атмосфери, інформація уточнюється.