Суспільство

Спалах у Києві, ймовірно, пов’язаний з космічним тілом. Епіцентр вибуху був в області — Держкосмос

20 Квітня 2023 09:35
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космос

У Головному центрі спеціального контролю Державної космічної агенції прокоментували спалах у Києві ввечері 19 квітня, назвавши його “високоенергетичною акустичною подією”.

Про це повідомили у прес-службі ГЦСК.

Вчені заявляють, що 19 квітня о 21:57 інфразвукові засоби зареєстрували “високоенергетичну акустичну подію”.

Зазначається, що розрахункове місце епіцентру вибуху розташоване на Київщині.

У центрі наголошують, що подія, ймовірно, пов’язана з входом космічного тіла до щільних шарів атмосфери, інформація уточнюється.


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