SpaceX подала до суду на українську компанію “Старлінк”

Американська компанія SpaceX подала до суду на українську компанію ТОВ “Старлінк” та на Укрпатент, повідомляє dev.ua.

SpaceX хоче достроково припинити дію торговельної марки української “Старлінк”, Starlink. Українська компанія подала заявку на реєстрацію бренду ще у березні 2010 року, а сама реєстрація відбулася у лютому 2011-го.

Водночас дочірня компанія Starlink в Україні – ТОВ “Старлінк Юкрейн”, зʼявилася в Україні у квітні 2022 року.

Засновник ТОВ “Старлінк” Сергій Дулицький розповів dev.ua, що юристи SpaceX вийшли на нього близько року тому і вимагали віддати торговельну марку на користь Starlink, пояснючи це тим, що Starlink – “це всесвітньо відомий бренд”.

SpaceX подала на реєстрацію в Україні бренд SpaceX Starlink у 2020 році, а права на нього отримала у серпні 2022-го. Компанія також подала на реєстрацію торговельну марку SpaceX by Starlink.

За словами Дулицького, ТОВ “Старлінк” надає IT-послуги під брендом StarLink понад 14 років, а компанія зареєстрована у 2009-му. Американська Starlink вперше була анонсована у 2015 році, а послуги запустила у 2020-му.

Дулицький відзначає, що не хоче просто так віддати свою назву американській компанії. “Ми ж не винні в тому, що обрали таку назву. До речі, ще задовго до того, як з’явився сам Starlink”, — підкреслює Сергій. Він допускає, що може піти на переговори зі SpaceX, якщо компанія компенсує витрати на відмову від бренду. За словами Дулицького, по цій назві його бізнес знають клієнти, багато років на цьому домені працювала пошта.

Перше засідання по справі назначение на 8 грудня, стверджує Дулицький.