«Слуга Народу» ініціюватиме присвоєння звання Героя України військовому, якого розстріляли росіяни

Владна фракція «Слуга народу» звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням посмертно надати звання Героя України військовому, якого росіяни розстріляли через слова «Слава Україні!».

Про це написав голова фракції Давид Арахамія.

«Після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, фракція має намір направити президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням присвоїти воїну звання Героя України (посмертно). Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська», — наголосив Арахамія.

Фракція закликала світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати росію і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу.

«Ми схиляємо голови перед героїзмом патріота, який перед лицем жорстокого ворога проявив мужність і залишився вірним народу України й військовій присязі до кінця. Його подвиг залишиться назавжди в пам’яті українців. Ми зробимо все, щоб притягнути вбивць до відповідальності й покарати за вчинений нелюдський злочин», — написав Арахамія.