Суспільство

Що виявили ДСНС під час обстежень укриттів Харківщини

22 Червня 2023 16:38
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бомбосховище

У Харківській області обстежили 4210 укриттів, з них 762 визнали непридатними для використання. Майже половина з них — у Харкові.

Про це в ефірі Українського Радіо Харкова розказав заступник начальника відділу планування заходів цивільного захисту ДСНС у Харківській області Кирило Затинайченко.

“Здебільшого вони затоплені. Підтоплено захисні споруди річками, підземними водами, там відкачується вода, ідуть ремонтні роботи, налагоджується освітлення, або в них поганий технічний стан, відсутні балансоутримувачі чи обмежений доступ. Більшість непридатних укритті розташовані в Харкові: 3029 обстежень було проведено в обласному центрі з 4210, із них 354 виявилися непридатними. Це близько 44% від непридатних укриттів по області”, — сказав Кирило Затинайченко.

За його словами, комісії почали вже повторні перевірки: “Загалом рівень готовності непоганий. Цих 4210 захисних споруд вистачає для всього населення області”.


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