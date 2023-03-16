Суспільство

Ще тисячу окупантів ліквідовано за добу, – Генштаб За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 162560 (+1040) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3504 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 6810 (+11) од,

артилерійських систем – 2539 (+11) од,

РСЗВ – 503 (+1) од,

засоби ППО ‒ 265 (+3) од,

літаків – 305 (+1) од,

гелікоптерів– 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 257 (+0).

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