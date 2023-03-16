Суспільство

Ще тисячу окупантів ліквідовано за добу, – Генштаб

16 Березня 2023 08:38
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втрати ворога

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 162560 (+1040) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3504 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6810 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2539 (+11) од,
  • РСЗВ – 503 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 265 (+3) од,
  • літаків – 305 (+1) од,
  • гелікоптерів– 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 257 (+0).
  • Дані уточнюються.

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