Ще тисячу окупантів ліквідовано за добу, – Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 162560 (+1040) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3504 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6810 (+11) од,
- артилерійських систем – 2539 (+11) од,
- РСЗВ – 503 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 265 (+3) од,
- літаків – 305 (+1) од,
- гелікоптерів– 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 257 (+0).
- Дані уточнюються.
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