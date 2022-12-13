Сезонні шкарпетки оптом ходових розмірів у виборі кольорів

Шкарпетки користуються підвищеним попитом у будь-яку пору року. Тому товар відноситься до популярного і заслуговує на увагу оптовиків. Його можна брати під роздрібну реалізацію як самостійну товарну групу, так і як додаткову під час продажу штанів, взуття тощо. У DeLook завжди є жіночий, чоловічий, дитячий асортимент під будь-який запит у широкій розмірній лінійці. Уся лінійка виготовляється у фабричних умовах на сучасному обладнанні. Зручні та зносостійкі шкарпетки оптом https://delook.com.ua/catalog/noski/ виглядають стильно, їх можна підібрати під будь-який імідж, вбрання, кольорову гаму в одязі.

Фабрична якість та види

Каталог магазину своєчасно поповнюється ходовою товарною групою. Постійним покупцям та новачкам пропонуються міцні, приємні до тіла та на дотик вироби перевірених виробників. Наші менеджери відбирають для продажу лише якісні, цікаві з дизайнерської точки зору аксесуари, щоб можна було задовольнити попит найвибагливіших роздрібних покупців.

У нас можна вигідно купити носки оптом для всіх сезонів, моделі виготовлені з натуральних волокон, а також з додаванням еластичних для підвищення практичності товару, поліпшення споживчих властивостей. Залежно від сезонності вони орієнтовані певний температурний режим, що необхідно враховувати під час вибору та замовлення аксесуарів.

Якість виготовлення підтверджено виробниками. Всі вироби проходять контроль, у тому числі на стійкість фарбування, безпеку, гіпоалергенність. Низькі ціни та можливість придбання дрібним оптом дозволяють отримати шкарпетки (опт) дешево. Товарна група реалізується в герметичних упаковках, завдяки чому зберігається її ідеальний зовнішній вигляд під час транспортування.

Видовий склад асортименту включає як показник сезонності, а й особливості подальшої експлуатації. У нас у продажу завжди є такі моделі:

короткі та довгі;

з оформленою п’ятою та без;

з вузькою та широкою гумкою;

однотонні та з малюнком.

За каталогом можна купити шкарпетки оптом недорого не тільки за рахунок низьких цін, але й у періоди акцій, розпродажів, за персональними знижками, які надаються як постійним замовникам, так і новим клієнтам.

Забарвлення та дизайн

Перевагою товарної категорії є широкий вибір кольорів. Це як традиційні тони, так і менш ходові під індивідуальний запит. Ми можемо «взути» споживачів, які віддають перевагу як пастельним або холодним відтінкам, так і яскравим, насиченим кольорам, їх несумісним комбінаціям.

Оригінальні носки оптом з 7 км реалізуються під подальший роздрібний продаж в однотонному та дизайнерському варіантах. Перша підгрупа представлена моделями з різними типами плетінь, фактури поверхні матеріалу. Друга підгрупа прикрашена унікальними принтами, малюнками по всій площі виробів або тільки в їхній зоні п’яти. Всі зроблені в нашому онлайн магазині замовлення обробляються в робочі дні і швидко доставляються за вказаною адресою.

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