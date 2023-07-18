Суспільство

Розкол в армії РФ реальний, а втрати жахливі, – Воллес

18 Липня 2023 21:44
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війна

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія “більш крихка”, ніж це хочуть визнати у Москві і її можна перемогти.

Про це він сказав під час виступу на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні, повідомляє The Guardian.

За словами британського міністра, війну РФ проти України “можна виграти”.

“Я думаю, що Росія набагато крихкіша, ніж росіяни хочуть визнати… Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, рівень втрат жахливий”, – зазначив Воллес.

Він підкреслив, що російський президент Путін “дуже обережно” ставиться до території країн НАТО.

“Вони (росіяни) дуже, дуже обережні і намагаються не провокувати. Можна стверджувати, що альянс сам по собі функціонує. Стримуючий фактор п’ятої статті діє”, – сказав Воллес.

Він додав, що війна РФ проти України призвела до “пожвавлення” НАТО після “стагнації”.


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