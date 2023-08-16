Суспільство

РосЗМІ пишуть, що помер генерал Жидко. Він командував вторгненням в Україну у 2022 році

16 Серпня 2023 18:06
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росія

У Росії пишуть про смерть колишнього командувача військ Східного військового округу та ексзаступника міністра оборони РФ генерала-полковника Геннадія Жидко, який у травні-липні 2022 року командував окупаційним угрупованням ЗС РФ в Україні.

РосЗМІ посилаються на повідомлення губернатора Хабаровського краю Михайла Дегтярьова у Telegram.

Повідомляється, що Жидко нібито помер у Москві після тривалої хвороби.

У 2016 році Жидко очолював штаб угруповання ЗС РФ у Сирії. 2018-го став командувачем Східного військового округу ЗС РФ. З листопада 2021-го до липня 2022-го Жидко був заступником міністра оборони – начальником головного військово-політичного управління ЗС РФ.

На початку червня 2023 року повідомлялося, що Жидко призначений командувати всім окупаційним угрупованням ЗС РФ в Україні, змінивши на цій посаді генерала Дворнікова.


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