Суспільство

Росію треба примусити до “жесту доброї волі” в Криму – ГУР

2 Травня 2023 12:44
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розвідка, крим

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк вважає, що Росію треба відрізати від Криму, щоб та зрештою здійснила “жест доброї волі” щодо півострова.

“Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму – зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий кримський жест доброї волі. Досягнення цієї мети справді може стати ключем для справедливого миру”, – сказав Черняк.

За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

“Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до росії  – це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є. Україна повертається і повернеться в Крим”, – додав він.


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