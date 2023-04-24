Суспільство

Росіяни використовують «сирійську тактику» в районі Бахмута — Маляр

24 Квітня 2023 20:47
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війна, бахмут

Російські окупанти застосовують так звану сирійську тактику у спробах окупувати Бахмут Донецької області. Така стратегія включає повне знищення будівель.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, спроби настання ворога зараз спостерігаються на Мар’їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

При цьому на Лиманському напрямі окупанти не змогли прорвати оборону українських захисників та їхня активність знизилася. Там тривають обстріли позицій ЗСУ та відбувається перегрупування військ.

Маляр зазначила, що найзапекліші бої зараз відбуваються за Бахмут та Мар’їнку. Росіяни намагаються окупувати ці населені пункти.

Зокрема, на Бахмутському напрямку противник хоче витіснити українських захисників із позицій у Бахмуті, додала чиновниця.

«Використовуючи так звану „сирійську тактику“ тотальної руйнації будівель та споруд, ворог подекуди просувається за рахунок знищених об’єктів. Водночас наші захисники здійснюють активні штурмові дії і не дають ворогові взяти місто під контроль. Крім того, противник постійно штурмує передмістя Бахмута», — уточнила Маляр.

Вона також зазначила, що на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни щосили намагаються втримати контроль над зайнятими кордонами та не допустити просування ЗСУ.


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