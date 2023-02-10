Росіяни вночі вдарили по критичній інфраструктурі Харкова

Російські окупанти завдали серію ударів по Харкову. Окупанти цілили в об’єкти критичної інфраструктури. У місті можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

Інформація про жертви та руйнування наразі уточнюється. За словами Терехова, окупанти атакували о четвертій ранку. На місцях вибухів працюють екстрені служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, зафіксовано близько 10 вибухів. Він підтвердив, що у деяких районах спостерігаються перебої з електроенергією.

За інформацією «Суспільне», вибухи з четвертої ранку також чули в Запоріжжі та Дніпрі. Перед тим, о другій годині, вибухи лунали у Вінниці.