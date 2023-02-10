Суспільство

Росіяни вночі вдарили по критичній інфраструктурі Харкова

10 Лютого 2023 06:53
222
війна

Російські окупанти завдали серію ударів по Харкову. Окупанти цілили в об’єкти критичної інфраструктури. У місті можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

Інформація про жертви та руйнування наразі уточнюється. За словами Терехова, окупанти атакували о четвертій ранку. На місцях вибухів працюють екстрені служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, зафіксовано близько 10 вибухів. Він підтвердив, що у деяких районах спостерігаються перебої з електроенергією.

За інформацією «Суспільне», вибухи з четвертої ранку також чули в Запоріжжі та Дніпрі. Перед тим, о другій годині, вибухи лунали у Вінниці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Лютого 2023 10:26
97

У Харкові пролунав сильний вибух, окупанти влучили по критичній інфраструктурі
10 Лютого 2023 09:30
34

ДБР та СБУ у п’ятницю проводять обшуки по всій вертикалі митниці
10 Лютого 2023 08:19
28

Українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів
10 Лютого 2023 07:27
16

Сили оборони відбили атаки ворога в районах 12 населених пунктів, – Генштаб
10 Лютого 2023 07:03
70

ISW: “Вагнер” перестає бути важливою силою на фронті
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
усі думки