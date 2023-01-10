Суспільство

Росіяни влучили “Кинджалами” в склад старих залитих бетоном мін в Очакові, – Кім

10 Січня 2023 12:02
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війна

9 січня під час обстрілу Очакова російські окупанти влучили в склад протикорабельних мін часів Другої світової війни.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Біля військової частини, яку росіяни обстрілювали місяцями, був склад старих мін протикорабельних часів Другої світової війни. Якщо чесно, міни залили бетоном, Бог знає коли, і зробили могильник, щоб вони не вибухнули. Росіяни чомусь вирішили, що це склад боєприпасів і стріляли туди довго та нудно. І вчора двома ракетами дорогими, наче “Кинджал”, пробили метр бетону, щоб підірвати міни”, – розповів Кім.


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