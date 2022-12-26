Суспільство

Росіяни хочуть відкрити центри підготовки пропагандистів на окупованих територіях, — Центр спротиву

26 Грудня 2022 07:08
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окупація

Російські окупанти використовують школи як центр промивки мізків українських дітей, і незабаром планують відкрити центр підготовки «вчителів» історії та російської мови для таких шкіл.

Про це пише Центр національного спротиву.

Так, на тимчасово захоплених територіях серед окупантів спостерігається дефіцит педагогів. Більшість українських педагогів відмовилося працювати на ворога. Тому окупанти звезли на територію своїх «учителів», які займаються русифікацією українських дітей.

Проте й це проблему не усунуло. Більшість росіян приїжджають на ротаційній основі через більші виплати ніж у рф. Проте залишатися на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до рф.

Тому окупанти хочуть відкрити на тимчасово окупованих територіях педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати «нових учителів». Перший такий росіяни мають відкрити у Бердянську.

«Там за планом росіян до 1 вересня пройдуть перепідготовку чинні вчителі історії та російської мови. Пріоритет обраних фахівців демонструє, на що ставить акцент «російська школа», а саме: на вивченні мови та “правильної історії”», — наголошує Центр.

У Центрі національного спротиву закликають не віддавати дітей в осередки російської пропаганди. Там зауважують, що російська освіта — це шлях в нікуди. У росії немає престижних університетів, а освітні програми обміну заблоковані через поступову ізоляцію росії.


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