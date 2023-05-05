Суспільство

Росія стягує вагнерівців до Бахмуту, намагаючись взяти місто до 9 травня, – Маляр

5 Травня 2023 13:53
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війна, бахмут, вагнер

Росія не полишає ідеї взяти під свій контроль Бахмут Донецьккої області до 9 травня. Для цього до міста стягуються вагнерівці, якими замінюються штурмові загони десантників.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку”, – розповіла Маляр.

За її словами українські військові не дають ворогу прорвати оборону. Зокрема, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців.


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