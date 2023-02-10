Росія підняла в повітря бомбардувальники, можуть бути удари – КМВА

Київська міська військова адміністрація попереджає, що вранці 10 лютого Росія підняла у повітря повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, українців просять не ігнорувати сигнали тривоги, бо є велика загроза ракетного удару.

“На даний момент ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару. Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття”, – йдетсья у повідомлені.

Водночас ОК “Південь” зазначає, що 10 лютого, коли трохи зменшився шторм, Росія вивела у Чорне море 3 ракетоносії, серед яких 1 підводний. Загальний залп “Калібрів” може складати до 20 ракет.