Суспільство

Росія підняла в повітря бомбардувальники, можуть бути удари – КМВА

10 Лютого 2023 08:36
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війна

Київська міська військова адміністрація попереджає, що вранці 10 лютого Росія підняла у повітря повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, українців просять не ігнорувати сигнали тривоги, бо є велика загроза ракетного удару.

“На даний момент ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару. Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття”, – йдетсья у повідомлені.

Водночас ОК “Південь” зазначає, що 10 лютого, коли трохи зменшився шторм, Росія вивела у Чорне море 3 ракетоносії, серед яких 1 підводний. Загальний залп “Калібрів” може складати до 20 ракет.


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