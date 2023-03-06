Російський солдат “випадково” вистрілив із РПГ під Ростовом, уламки впали в житловий масив

Російський військовий “випадково” вистрілив із РПГ. Уламки снаряда впали в житловий масив Гукове в Ростовській області. В Міноборони РФ дотепер замовчують причини інциденту.

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, днями жителі російського міста Гукове (Ростовська область) чули вибухи, незабаром уламки невідомого снаряда виявили у житловому масиві міста. Виявилося, що причиною НС стала помилка одного з російських військових.

“Солдат, особистість якого нам з’ясувати не вдалося, перебуваючи в пункті тимчасової дислокації, здійснив неконтрольований постріл з РПГ-22, що і спричинило вищезгаданий вибух. За попередніми даними, ніхто не постраждав”, – йдеться в повідомленні.