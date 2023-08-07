Суспільство

Російська авіація не дає вирішального оперативного ефекту, – британська розвідка

7 Серпня 2023 10:22
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війна, розвідка

Військово-повітряні сили РФ продовжують послідовно розгортати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту.

Про це пише розвідка Великої Британії у Twitter.

Впродовж літа російська бойова тактична авіація здійснювала понад 100 вильотів на день.

Проте ці вильоти майже завжди обмежуються діями над територією, контрольованою Росією через загрозу з боку українського ППО, зауважує відомство.

РФ намагалась подолати цю проблему, дедалі частіше використовуючи базові бомби вільного падіння з плануючими пристроями для збільшення дальності.

Російські літаки можуть звільнити “ці кілометри” від своїх цілей, але їм ще належить продемонструвати стабільну точність, зазначає британська розвідка.

На думку відомства, російські ударні гелікоптери довели свою ефективність на початку українського контрнаступу на півдні у червні.

Однак останніми тижнями РФ виявилась “менш здатною” створити ефективну тактичну повітряну силу на півдні, підсумовує розвідка Британії.


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