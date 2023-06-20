Рівень води в Херсоні знизився до 0,29 м

Рівень води в Херсоні до вечора вівторка знизився порівняно з початком доби на 10 см і становив 0,29 м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“На вечір 20 червня рівень води в Херсоні перебуває на позначці 0,29 м (від початку доби рівень знизився на 10 см). Підтоплено 3 населених пункти (595 будинків) на правому березі р. Дніпро”, – ідеться в повідомленні ДСНС.

Як повідомляється, за день рятувальники ДСНС відкачали понад 18,3 тис. тонн води з 223 підвалів і будинків. Із початку робіт – понад 182,3 тис. тонн із 795 будинків і підвалів. Підвезено понад 65 тонн води для громадян, а з початку робіт понад 554 тонн води.