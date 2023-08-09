Суспільство

Rheinmetall купив в Бельгії танки Leopard 1 для України

9 Серпня 2023 07:35
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зброя, німеччина

Німецький концерн Rheinmetall викупив у Бельгії 50 танків Leopard 1, частину яких планується передати Україні.

Про це повідомляє газета Handelsblatt із посиланням на джерела.

За даними видання, танки будуть переобладнані, після чого 30 із них передадуть Україні.

Раніше бельгійське видання Business AM повідомило, що з Бельгії в Україну через Німеччину та Італію було відправлено перші відремонтовані танки Leopard 1, куплені неназваною державою.

За даними видання, Бельгія продала танки компанії OIP Systems за ціною всього 15 тисяч євро за штуку, оскільки бельгійська армія не мала ангарів, щоб розмістити списану техніку.

З того часу вони зберігалися на складі у місті Турне.


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Rheinmetall купив в Бельгії танки Leopard 1 для України
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