Суспільство

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

4 Травня 2023 09:03
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війна

Станом на ранок 4 травня в Чорному морі російські війська тримають чотири ракетоносії, їхній загальний залп може сягати 32 “калібрів”.

Про це інформує речник ОК “Південь” Владислав Назаров.

Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 11 суден. Зокрема нарощено присутність ракетоносіїв до чотирьох надводних.

Ймовірний залп “калібрів” може сягати 32 ракет.

“Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, пам’ятаємо, що ворог підступний і готовий завдавати ударів не тільки по прифронтових територіях”, – наголосив Назаров.


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