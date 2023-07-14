Суспільство

РФ вивела з Білорусі практично всі свої війська – ДПСУ

14 Липня 2023 13:53
7
читать на русском →
білорусь

У Білорусі провели чергову ротацію російських військ. Наразі РФ вивела практично всіх своїх військових, які перебували на території Білорусі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Наразі ворог не має угруповування для повторного наступу з півночі.

“Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв’язаній нею війні проти України”, – сказав речник.

Демченко додав, що Росія продовжує використовувати Білорусь як майданчик для тренувань своїх військ. Проте кількість особового складу РФ в Білорусі наразі значно зменшилася.

“На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі”, – заявив він.

Прикордонники не виключають, що скоро на територію Білорусі знову перекинуть російські підрозділи, але поки цього не фіксують.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Липня 2023 13:06

Фронт, ОПК і Білорусь: Зеленський провів засідання Ставки

14 Липня 2023 12:55

Президент ПАР заявив, що Путін приїде на саміт БРІКС
14 Липня 2023 12:11

Валерія Маркуса зняли з посади головного сержанта 47 ОМБр “Маґура”
14 Липня 2023 12:01

Різдво 25 грудня: В Україні змінили дати святкування деяких держсвят
14 Липня 2023 10:57

Українська розвідка має джерела в оточенні Путіна, – Буданов

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки