РФ вивела з Білорусі практично всі свої війська – ДПСУ

У Білорусі провели чергову ротацію російських військ. Наразі РФ вивела практично всіх своїх військових, які перебували на території Білорусі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Наразі ворог не має угруповування для повторного наступу з півночі.

“Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв’язаній нею війні проти України”, – сказав речник.

Демченко додав, що Росія продовжує використовувати Білорусь як майданчик для тренувань своїх військ. Проте кількість особового складу РФ в Білорусі наразі значно зменшилася.

“На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі”, – заявив він.

Прикордонники не виключають, що скоро на територію Білорусі знову перекинуть російські підрозділи, але поки цього не фіксують.