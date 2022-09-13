Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже вдвічі більше за озвучену офіційно, – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сьогодні, 13 вересня, повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше

Про це вона повідомила у фейсбуці.

“Сьогодні на брифінгу в Балаклеї я повідомила, що з 6 вересня в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, понад 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення… Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше. Завтра будуть вже уточнені дані”, – пише Маляр.