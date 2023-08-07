Суспільство

Ракети “Кинджал”, які летіли на Україну з боку Білорусі, запускали з росії — Ігнат

7 Серпня 2023 13:58
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білорусь, ракетний удар

Ракети “Кинджал”, які російські окупанти застосували під час масованої атаки по Україні ввечері 5 серпня, були запущені із території Росії, хоча й летіли через повітряний простір Білорусі.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в етері телемаратону “Єдині новини”.

“Вона (ракета) була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. А як вона за маршрутом летить, ви ж розумієте: перехрестя держав — Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому”, — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Росія активно використовує повітряний простір Білорусі ще з початку повномасштабного вторгнення, тому “нічого нового тут немає”.


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