Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік (законопроєкт № 6482).

Відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, закон передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням.

Водночас виняток становлять жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю.

Железняк додав, що залишилась норма про медичних працівників: жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.