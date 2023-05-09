Суспільство

Пригожин поскаржився на втечу бригади РФ. У ЗСУ показали як це відбувалось

9 Травня 2023 21:27
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війна

Засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин заявив про втечу 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута. Українські військові підтверджують провал ворога.

“Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади з Росії з-під Бахмута і “500 трупів” росіян, що залишилися там, – відповідає дійсності”, – зазначає 3-тя окрема штурмова бригада.

За інформацією української бригади, за дві доби штурмовики у складі тактичної групи “Азов” ліквідували 64 окупанта, а ще 87 – на півдорозі до загибелі. Серед усіх убитих ворогів є й “вагнерівці”. У полон взяли п’ять противників.

У 3-й ОШБр зазначили, що також було знищено кілька складів боєприпасів ворога, міномети та не один БМП.


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