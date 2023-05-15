Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій, – Сирський

Просування українських військових під Бахмутом – це перший успіх наступальних дій. Втім, це лише частковий успіх. Операція з оборони Бахмуту триває.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

“Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.

Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей”, – йдеться у заяві.

Сирський зазначив, що всі необхідні для оборони рішення прийняті. Всі можливі сценарії розвитку подій відпрацьовані з командирами безпосередньо на місці бойових дій.