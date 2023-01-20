Прощання із загиблим керівництвом МВС відбудеться завтра в Києві

Церемонія прощання із загиблими керівниками Міністерства внутрішніх справ відбудеться у суботу, 21 січня, об 11:00 в Українському домі у Києві.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“У суботу, 21 січня 2023 року, у Національному центрі “Український дім” відбудеться прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули при виконанні службових обов’язків. Початок церемонії прощання об 11.00.

18 січня 2023 року у м. Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Прощання з особовим складом Спеціального авіаційного загону з загиблими командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександром Василенком, пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення Костянтином Коваленком, бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщика Іваном Касьяновим відбудеться 21 січня 2023 року о 13 год. у м. Ніжин (вертолітна площадка №4 аеродрому)”, – йдеться у повідомленні.