Суспільство

Президент запропонував Раді змінити дату Різдва

28 Червня 2023 12:02
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зеленський, свято

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній раді змінити дату святкування Різдва в Україні із 7 січня на 25 грудня.

Відповідний законопроєкт №9431 «Про внесення змін до статті 73 Кодексу Законів про працю України» було зареєстровано сьогодні.

«Українському народові тривалий час нав’язувались російська ідеологія у майже всіх сферах життя, у тому числі стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня. Різдво Христове – це велике християнське свято, яке є невід’ємною частиною нашої української культури. Більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня», – йдеться у пояснювальній. записці.

Через зміну дати святкування Різдва потрібно також перенести День Української Державності (з 28 липня на 15 липня), коли вшановується пам’ять князя Київського Володимира Великого, та святкування Дня захисників та захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня), яке пов’язане з українцями військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.


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