Прага передасть Харкову 22 трамваї

Прага вирішила подарувати Україні 22 трамваї та автобуси, більшість – для Харкова, щоб замінити втрачені внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Novinky з посиланням на заяву мера Зденека Гржиба.

Оператор громадського транспорту Праги (DPP) передасть Україні через громадську організацію People in Need 20 трамваїв та два автобуси, які використовувалися у місті, а зараз списуються.

“Важливо починати відбудову міст, щоб люди могли повертатися додому. Це наша спільна мета”, – сказав Зденек Гржиб.

Усі трамваї призначені для Харкова, а автобуси – для Хмельницького. За словами мера, транспорт вирушить в Україну кількома партіями. Темпи будуть залежати від завантаженості логістичного маршруту та безпекової ситуації, може йтися “від днів до тижнів”.

Прага й раніше неодноразово робила такі подарунки для України. Зокрема, кілька років тому чеська столиця подарувала трамваї для Маріуполя.