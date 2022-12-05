Суспільство

Повітряні Сили відбили масований ракетний удар по Україні: збито більше 60 із понад 70 ракет

5 Грудня 2022 17:44
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війна, ппо

5-го грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Загалом випущено понад 70 ракет, повідомили Повітряні Сили.

За попередньою інформацією пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони.

Загалом збито понад 60 ракет окупантів.


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