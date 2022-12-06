Суспільство

Потреби проводити додаткову мобілізацію немає, – Резніков

6 Грудня 2022 19:47
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мобілізація

Активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України на теперішній момент не треба, оскільки кількість особового складу є достатньою.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

“У нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генерального штабу, все це на доповіді було і під контролем верховного головнокомандувача ЗСУ, але говорити сьогодні, станом на зараз, що нам потрібна додаткова мобілізація, питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони”, – заявив міністр.

За словами Резнікова, Збройним силам України наразі потрібна зброя. Мова йде про артилерію, снаряди до неї, броньовані машини, танки, літаки.

“І партнери знають наш перелік, для того аби наші дівчата та хлопці могли на фронті бути більш успішними та ефективними, як ми це вже демонструємо”, – додав міністр.


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