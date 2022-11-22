Помер екснардеп та син командувача УПА Юрій Шухевич

У віці 89 років помер дисидент, народний депутат VIII скликання, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич.

Про це підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

Як повідомляє львівське видання NTA, Шухевич помер сьогодні вночі у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів Львівської області. Він був дисидентом, нардепом VIII скликання, членом Української Гельсінкської Групи та політичним ув’язненим (провів у таборах та в’язницях СРСР 28 років).

У 1990-1994 роках Шухевич очолював УНА-УНСО. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко надав Шухевичу звання Героя України.