Суспільство

Польоти цивільної авіації не відновлять, поки це не буде безпечно на 100%, – Украерорух

28 Квітня 2023 15:49
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авіа

Робити прогнози щодо відновлення цивільного авіасполучення в Україні ще зарано. Це буде можливо лише за наявності стовідсотково безпечної ситуації.

Про це в ефірі телеканалу Київ заявила заступниця директора Украероруху Оксана Ожигова.

“Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо “небезпека”. Все, що пов’язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом “безпека”. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано”, – сказала вона.

Ожигова зазначила, що вже триває робота над тим, щоб відновити польоти, коли це буде можливим.

“Але зараз це все тільки підготовча робота”, – наголосила вона.


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