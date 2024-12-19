Били та знімали на відео: правоохоронці розслідують катування студента у Чернівцях

У Чернівцях в гуртожитку фахового коледжу бізнесу та харчових технологій двоє юнаків напали на студента. Офіс омбудсмана розпочали перевірку.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Як розповів омбудсман, відео з побиттям студента у гуртожитку Чернівецького коледжу виявили під час моніторингу соцмереж. Встановлено, що інцидент стався 14 грудня у гуртожитку коледжу.
“Тілесні ушкодження неповнолітньому нанесли двоє юнаків, які не є студентами цього закладу та не проживають у гуртожитку”, – йдеться в повідомленні.
Які порушення виявили у коледжі
Омбудсман повідомив про низку порушень у діяльності навчального закладу:
- адміністрація не повідомила правоохоронні органи про інцидент у гуртожитку;
- постраждалому не забезпечили невідкладну меддопомогу;
- батьків неповнолітнього не поінформували про побиття;
- не було належного контролю за проживанням та обліком відвідування сторонніми особами гуртожитку коледжу;
- не фіксуються повідомлення про факти виявлених порушень у гуртожитку.
Після звернення до поліції родича постраждалого, було відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому.
“Наразі дитина перебуває у лікарні. Лікарі діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому ока та забій м’яких тканин носа. Стан дитини – середньої важкості, лікарі забезпечили належне лікування”, – написав Лубінець.
Реакція прокуратури
Як повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури, в гуртожитку Чернівецького коледжу двоє неповнолітніх жителів обласного центру побили 16-річного студента та зафільмували свої дії на телефон.
Правоохоронці кваліфікували злочин як катування (ч. 1 ст. 127 КК України).