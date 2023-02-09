Під завалами в Туреччині можуть бути 5 українців, – МЗС

Міністерство закордонних справ України має інформацію, що під завалами в Туреччині можуть бути 5 українців.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Загалом станом на 12:00 9 лютого дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадяни не виходять на зв’язок.

Відомо, що одна громадянка України була госпіталізована, загроз її життю немає.

Також МЗС має інформацію про можливе перебування 5 українців під завалами. Міністерство та посольство України в Туреччині активно взаємодіють із турецькою владою для їхнього порятунку.

Українські консули також вирушили до зони стихійного лиха на півдні Туреччини для допомоги українцям. Зокрема, вони везуть теплий одяг, предмети першої потреби, ліки. На місці дипломати координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації.

Окрім того, з-поміж іноземних груп допомоги на місці завалів у Туреччині працюють українські рятувальники. Як повідомили у ДСНС, у ніч на 9 лютого вони розгорнули наметове містечко в районі Доанкой міста Антакья провінції Хатай. За результатами брифінгу з координаційним штабом визначено зону проведення аварійно-рятувальних робіт.