Під Москвою на оптико-механічному заводі пролунав потужний вибух

У Підмосков’ї пролунав сильний вибух на оптико-механічному заводі. Про це повідомляють росЗМІ.

“За попередньою інформацією, вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі. У сусідніх будинках вибило вікна”, – йдеться в повідомленні.

На оптико-механічному заводі після вибуху оголошено тотальну евакуацію, на місце прибули силовики та голова округу, повідомляють місцева влада.

Як пишуть російські медіа, Загорський завод з 1935 року займається виробництвом спостережної техніки, медичного обладнання, лабораторних приладів, а з недавніх пір – дозиметричного обладнання та технічних засобів безпеки.