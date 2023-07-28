Перші танки Abrams прибудуть в Україну у вересні, – Politico

Перші американські танки Abrams можуть з’явитися на полі бою в Україні у вересні цього року.

Про це пише Politico з посиланням на поінформовані джерела.

Як повідомляє видання, США планують у серпні відправити декілька Abrams до Німеччини, де танки пройдуть остаточну модифікацію. Після завершення цього процесу танки будуть відправлені ​​в Україну у вересні.

Перша партія Abrams включатиме від 6 до 8 танків, повідомили Politico представник оборонної галузі та помічник конгресмена. Загалом США планують відправити 31 танк, що дорівнює одному українському батальйону.

“Ми, безумовно, працюємо над тим, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше”, – сказав виданню речник Пентагону полковник Мартін О’Доннелл, відмовившись обговорювати конкретні терміни.

За словами одного з джерел Politico, першу серію модифікацій танків уже зроблено, проте наразі незрозуміло, чи встигнуть Штати завершити всі необхідні роботи до кінця серпня.

Зазначається, що перед тим, як українські військові зможуть розпочати експлуатацію танків, вони мають завершити курс навчання тривалістю приблизно 10 тижнів на армійській базі Графенвер у Німеччині. За словами чиновника Пентагону, це навчання українці планують завершити у серпні.