Партизани у Новій Каховці підірвали автомобіль із росіянами, — ЦНС

У Новій Каховці українські партизани підірвали автомобіль із чотирма росіянами. В результаті два російські окупанти загинули.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Партизани продовжують чинити опір окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Новій Каховці учасники партизанського руху Атеш підірвали автомобіль, у якому перебували військовослужбовці Росії та представники спецслужб», – йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, внаслідок вибуху двоє окупантів загинули, ще двоє у тяжкому стані.