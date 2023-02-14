Суспільство

Партизани у Новій Каховці підірвали автомобіль із росіянами, — ЦНС

14 Лютого 2023 15:46
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окупація

У Новій Каховці українські партизани підірвали автомобіль із чотирма росіянами. В результаті два російські окупанти загинули.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Партизани продовжують чинити опір окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Новій Каховці учасники партизанського руху Атеш підірвали автомобіль, у якому перебували військовослужбовці Росії та представники спецслужб», – йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, внаслідок вибуху двоє окупантів загинули, ще двоє у тяжкому стані.


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