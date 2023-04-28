Парамедик “Тайра” очолила робочу групу з медичних питань при Міноборони

Міноборони створило робочу групу на чолі з Юлією Паєвською («Тайрою») для розв’язання проблем із лікування військових. Так відомство відреагувало на звернення громадських організацій, що займаються супроводженням медичної підтримки військових.

Про це під час пресконференції 28 квітня розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, в міністерстві проглянули список претензій і рекомендацій від громадських організацій та провели зустріч із 42 представниками інституцій.

«Ми домовились, що зробимо постійну робочу групу при міністерстві з цього приводу. На зустрічі зголосилась очолити цю групу всім відома Юлія Паєвська», — сказав Резніков.

Також він сказав, що було ухвалено рішення про збільшення кількості військово-лікарських комісій на лінії фронту. «Щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медичних закладів», — пояснив міністр.

Він доручив своїй заступниці Ганні Маляр та командувачці Медичних сил ЗСУ Тетяні Остащенко протягом 10 днів відвідати всі ВЛК в містах уздовж лінії фронту та дізнатися, яка там ситуація.

«Крім того, за моєю директивою буде введено посади психолога в усіх лікувальних закладах. Помилковим і хибним було сприйняття, що психологічну допомогу має отримати поранений після завершення лікування. Адже сам факт поранення — це вже психологічна травма», — зазначив міністр оборони.